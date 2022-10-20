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Депутат поддержал идею внести игры с нетрадиционными ценностями в перечень рисков для психики детей

Депутат поддержал идею внести игры с нетрадиционными ценностями в перечень рисков для психики детей

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в России предложили включить игры с нетрадиционными ценностями в перечень рисков для психики ребёнка.

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