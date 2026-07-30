🚔Сразу в двух частях города произошли аварии на дорогах. Об этом сообщают наши подписчики. На улице Ленина уже работают сотрудники полиции.
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🚔Сразу в двух частях города произошли аварии на дорогах. Об этом сообщают наши подписчики. На улице Ленина уже работают сотрудники полиции.
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