Раз в месяц закрываем мясо в банки, а потом просто меняем гарниры. Блюдо-выручалочка

Нет необходимости каждый вечер проводить время на кухне, готовя вкусный и сытный ужин. Гораздо проще один раз заготовить мясо в банках на месяц вперед: потом его можно просто разогреть и подать с любым гарниром.
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