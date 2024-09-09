Райффайзен «сдулся» Дерипаской: структуры близкие к олигарху подали иск

Ещё пару лет назад заявившее о выходе из российского бизнеса Raiffeisen Bank International (RBI) может остаться с носом - по иску МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед», что некогда связывали с олигархом Олегом Дерипаской, акции российской «дочки» были временно заморожены.