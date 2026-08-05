Тематический поезд запустили в нижегородском метро к сентябрьским выборам

Пассажиры нижегородского метрополитена с 5 августа могут встретить на линии необычный состав. Он оформлен в тематике предстоящих выборов депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Нижегородской области.
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