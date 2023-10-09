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Мировое обозрение

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«Хезболла» нанесла удары по командным центрам ЦАХАЛ в ответ на гибель своих бойцов от ударов артиллерии Израиля (ФОТО, ВИДЕО)

«Хезболла» нанесла удары по командным центрам ЦАХАЛ в ответ на гибель своих бойцов от ударов артиллерии Израиля (ФОТО, ВИДЕО)

Заявления командования «Исламского сопротивления» (Хезболла): «После мученической гибели трех братьев-моджахедов сегодня днем в ходе нападения израильского агрессора на города и деревни Ливана, группы Исламского сопротивления в качестве первого ответа атаковали казармы Пранит — командный центр дивизии „Галилея“ и казармы „Авивим“ — командный центр Западной бригады, используя управляемые ракеты и обстреливая казармы ЦАХАЛ из минометов».

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