ES Gap E-MINI S&P 500 FUTURES CME_MINI_DL:ES1! hungry_hippo Futures up but there's a gap underneath, so probably another whipsaw week.
ES Gap
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ES Gap E-MINI S&P 500 FUTURES CME_MINI_DL:ES1! hungry_hippo Futures up but there's a gap underneath, so probably another whipsaw week.