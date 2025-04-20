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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Дерьмо – это вы», «Руководство, игроки: все виновны, все вон». Фанаты «Кана» Мбаппе вывесили баннеры после вылета клуба в 3-ю лигу впервые за 44 года

«Дерьмо – это вы», «Руководство, игроки: все виновны, все вон». Фанаты «Кана» Мбаппе вывесили баннеры после вылета клуба в 3-ю лигу впервые за 44 года

Клуб, принадлежащий Килиану Мбаппе потерял шансы остаться во втором французском дивизионе. Команда проиграла «Мартигу» (0:3) в 31‑м туре Лиги 2.

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