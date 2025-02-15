ТАЙНЫ ВСЕЛЕННОЙ
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ТАЙНЫ ВСЕЛЕННОЙ

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  • Ингерман Ланская
    чмо безграмотное, бендеровка - это жительница города Бендеры в Молдавии. ....иди букварь учи, бестолочь!!!!Страна, которую м...
  • Виктор
    Ну ты и бендеровка!!!Страна, которую м...
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9 заблуждений об огнестрельном оружии, что плотно укоренились благодаря кино ﻿

9 заблуждений об огнестрельном оружии, что плотно укоренились благодаря кино ﻿

®oots (От Бобра всем добра)蝸牛そろそろ登れ富士の山  Многочисленные художественные произведения как популярной, так и классической культуры породили огромное количество клише, стереотипов, мифов и заблуждений об огнестрельном оружии.

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