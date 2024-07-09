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BFMTV: прокуратура Парижа начала расследование в отношении Ле Пен

BFMTV: прокуратура Парижа начала расследование в отношении Ле Пен

Прокуратура Парижа начала судебное расследование против лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в связи с подозрениями в незаконном финансировании её кампании на президентских выборах в 2022 году.

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