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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Котлеты которые любят дети

Котлеты для своих детей, они их очень обожают и съедают в этот же день, и так давайте начнем. Ингредиенты: Фарш из курицы 0,500 Лук репчатый 0,100 Чеснок 0,003 2 зубчика Хлеб по 0,200 количество хлеба по вашему желанию Яйцо 1шт Соль, перец по вкусу Сыр 0,100 Яйцо отварное 2шт Петрушка и укроп можно выбрать что […].

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