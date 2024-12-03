Страх перед ядерным оружием в мире, в частности, среди представителей западных элит, уменьшился, и его надо восстановить, чтобы избежать третьей мировой войны, считает научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почётный председатель президиума российского Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов.