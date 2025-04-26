Индикатор крупнейшей криптобиржи показывает явный рост: интереса к покупке биткоинов

За последние несколько недель индикатор «явного спроса» на Биткоин (сумма за 30 дней) показал резкий разворот от отрицательных значений к положительным, что свидетельствует о возвращении покупательской активности на сеть.
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