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Володин: отношения между РФ и Зимбабве развиваются динамично

Володин: отношения между РФ и Зимбабве развиваются динамично

Спикер Государственной думы Российской Федерации в рамках встречи с председателям Национального собрания Зимбабве Джейкобом Мудендой заявил, что отношения РФ и республики развиваются динамично во многом благодаря диалогу глав двух государств.

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