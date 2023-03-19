Володин: отношения между РФ и Зимбабве развиваются динамично

Спикер Государственной думы Российской Федерации в рамках встречи с председателям Национального собрания Зимбабве Джейкобом Мудендой заявил, что отношения РФ и республики развиваются динамично во многом благодаря диалогу глав двух государств.
Спикер Государственной думы Российской Федерации в рамках встречи с председателям Национального собрания Зимбабве Джейкобом Мудендой заявил, что отношения РФ и республики развиваются динамично во многом благодаря диалогу глав двух государств.
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