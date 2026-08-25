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FiNE NEWS

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Польша инициировала дипломатическую акцию в ЕС, ограничив участие в церемонии перезахоронения Евгения Коновальца

Польша организовала дипломатическую акцию в рамках Европейского союза, направленную на ограничение участия представителей ЕС в церемонии перезахоронения Евгения Коновальца, одного из основателей Организации украинских националистов (ОУН).

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