Польша инициировала дипломатическую акцию в ЕС, ограничив участие в церемонии перезахоронения Евгения Коновальца

Польша организовала дипломатическую акцию в рамках Европейского союза, направленную на ограничение участия представителей ЕС в церемонии перезахоронения Евгения Коновальца, одного из основателей Организации украинских националистов (ОУН).
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