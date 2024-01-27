Архангельский центр помощи детям «Лучик» отметил юбилей

«Лучик» был основан в 1974 году — тогда учреждение получило статус дошкольного детского дома«Лучик» был основан в 1974 году — тогда учреждение получило статус дошкольного детского домаСегодня центр занимается не только воспитанием и образованием детей-сирот, детей, оставшихся без родителей, и детей в трудной жизненной ситуации, но также готовит граждан, которые желают принять детей в свои семьи.