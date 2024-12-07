Евросоюз упрашивает США смягчить санкции против российского Газпромбанка

Американское информационное агентство Bloomberg сообщило, что Европейский союз добивается от США разработки механизмов смягчения санкций в отношении Газпромбанка, ключевого финансового института для обеспечения поставок российского газа в Европу.
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