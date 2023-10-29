Концерт «Simple Music Ensemble. Гарри Поттер» в пространстве «Хлебозавод»

Кто из нас не читал и не смотрел культового «Гарри Поттера»? А кто никогда не слышал знаменитые саунд-треки к кинокартинам, в которых атмосфера сказки и загадочности даёт о себе знать каждую секунду? Simple Music Ensemble воплотит мечту фанатов легендарной истории про мальчика, который выжил, и сыграет те самые знаменитые музыкальные композиции из фильмов.