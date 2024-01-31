Путин отказался участвовать в предвыборных дебатах. Президент опасается неудобных вопросов?

Вячеслав Денисов

А он никогда и не участвовал в дебатах и, более того, почти никогда ничего лично не обещал. Было только два случая с обещаниями - насчет неизменности конституции и насчет неповышения пенсионного возраста. После этих проколов все прожекты для лохов выкатывали его «доверенные лица».