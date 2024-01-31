Не будет преувеличением сказать, что подготовка к президентской кампании идёт в полном разгаре. Какие-то кандидаты собирают подписи, какие-то уже запустили предвыборную агитацию, так как до самих выборов осталось полтора месяца.
Путин отказался участвовать в предвыборных дебатах. Президент опасается неудобных вопросов?
Комментарии
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саша дмитренко
светлое будущее вам пообещают комми пидеры))))))
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2 час.
Вячеслав Денисов
А он никогда и не участвовал в дебатах и, более того, почти никогда ничего лично не обещал. Было только два случая с обещаниями - насчет неизменности конституции и насчет неповышения пенсионного возраста. После этих проколов все прожекты для лохов выкатывали его «доверенные лица».
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1 час.
Аркадий Цыганов
Это не демократия, а пирамидально диктаторский способ управления. А на Западе вообще демократии нет.
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44 мин.
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