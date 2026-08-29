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Ангарский маньяк остался должен родственникам жертв более 10 млн рублей

Ангарский маньяк остался должен родственникам жертв более 10 млн рублей

Самый кровавый серийный убийца в новейшей истории России Михаил Попков до сих пор не рассчитался с семьями погибших.

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