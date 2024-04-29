Неделя в Архангельской области начнётся с дождливой погоды

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня в регионе поднимется до +3,+8 градусов, местами до +15Синоптики обещают небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, на северо-востоке области преимущественно без осадков.
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