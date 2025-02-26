Специалисты Россельхознадзора проверили фитосанитарное состояние цветочных магазинов в Твери

Согласно плану проведения мониторинга карантинного фитосанитарного состояния Тверской области на 2025 год инспекторами Управления Россельхознадзора 21 февраля был проведён мониторинг карантинного фитосанитарного состояния цветочных магазинов города Твери.
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