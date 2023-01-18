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Враги Ирана наносят информационные удары по слабым местам — адмирал ВМС

Враги Ирана наносят информационные удары по слабым местам — адмирал ВМС

Враги Ирана ведут со страной информационно-психологическую войну, стремясь преувеличить слабые стороны, заявил заместитель командующего Военно-морскими силами (ВМС) иранской армии адмирал Хамзех Али Кавиани 18 января, сообщает агентство Mehr.

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