Университет «Дубна» стал соорганизатором международного семинара в Хабаровске

Университет «Дубна»4-й Международной школы-семинара по малочастичным системам Помимо университета «Дубна», в числе организаторов — Объединенный институт ядерных исследований и Тихоокеанский государственный университет.
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