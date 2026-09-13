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Татар-информ

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Увидеть Москву и сыграть вничью: Артига не смог одолеть ЦСКА в большинстве

Увидеть Москву и сыграть вничью: Артига не смог одолеть ЦСКА в большинстве

К восьмому туру чемпионата команды подходили в разных частях таблицы: армейцы уверенно дышали в спину «Краснодару», а казанцы, чередуя ничьи, плелись на стандартном восьмом месте.

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