«Когда зал плачет, оценки экспертов обесцениваются»: Никита Михалков вступился за SHAMAN’а

Имя Ярослава Дронова, больше известного как SHAMAN, снова оказалось в центре громкого спора. В этот раз с жесткой критикой вокальных данных и репертуара артиста выступил музыкальный обозреватель Сергей Соседов, однако за молодого исполнителя эмоционально заступился Никита Михалков.