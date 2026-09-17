«Когда зал плачет, оценки экспертов обесцениваются»: Никита Михалков вступился за SHAMAN’а

Имя Ярослава Дронова, больше известного как SHAMAN, снова оказалось в центре громкого спора. В этот раз с жесткой критикой вокальных данных и репертуара артиста выступил музыкальный обозреватель Сергей Соседов, однако за молодого исполнителя эмоционально заступился Никита Михалков.
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