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Русская весна

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Россия укрепляет влияние в Южной Осетии: Путин поздравил президента Камболова с убедительной победой

Россия укрепляет влияние в Южной Осетии: Путин поздравил президента Камболова с убедительной победой

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Маратом Камболовым и поздравил его с убедительной победой на выборах президента Южной Осетии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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