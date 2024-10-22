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Курские новости

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Зеленский перебросил Abrams в Курскую область, чтобы продлить агонию ВСУ

Зеленский перебросил Abrams в Курскую область, чтобы продлить агонию ВСУ

ВСУ ставят политическую необходимость над военной целесообразностью. «Абрамсы» и часть 47-й бригады были перемещены с Покровского направления в Курскую область лишь для того, чтобы продлить мучения группировки в Курской области.

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