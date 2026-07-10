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Всё о женщинах

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Психолог объяснил, почему нельзя постоянно винить себя или окружающих в своих неудачах

Психолог объяснил, почему нельзя постоянно винить себя или окружающих в своих неудачах

Практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов в беседе с «Радио 1» рассказал, как правильно относиться к жизненным неудачам и почему не стоит полностью перекладывать ответственность ни на себя, ни на окружающих.

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