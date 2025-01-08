В этом году будет запущено строительство 18 новых предприятий по выпуску чип...

В этом году будет запущено строительство 18 новых предприятий по выпуску чиповПрогнозируемые темпы развития полупроводниковой отрасли подразумевают, что в текущем году по всему миру начнётся строительство 18 новых предприятий по выпуску полупроводниковой продукции.