В этом году будет запущено строительство 18 новых предприятий по выпуску чип...

В этом году будет запущено строительство 18 новых предприятий по выпуску чиповПрогнозируемые темпы развития полупроводниковой отрасли подразумевают, что в текущем году по всему миру начнётся строительство 18 новых предприятий по выпуску полупроводниковой продукции.
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