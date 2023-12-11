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Русская весна

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Украина во всё большей изоляции на фоне продвижения России — Le Figaro

Украина во всё большей изоляции на фоне продвижения России — Le Figaro

Украина во всё большей изоляции на фоне продвижения России — Le Figaro Запад так и не смог сдержать свои обещания и поставить достаточное количество снарядов Киеву, пишет журналист Le Figaro Николя Баротт.

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