Пентагон: США поддержат морскую блокаду Ирана на неопределённый срок

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что американская армия готова поддерживать морскую блокаду Ирана на неопределённый срок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- E Очки-убийцы для в...
- Госдума отклонила...
- Гриб предложил сд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым