Как предупредить инфаркт

Исследователи изучили пищевые привычки и образ жизни жителей стран с самым низким риском инфаркта. По статистике, жители Японии, Южной Кореи и Франции меньше всего рискуют заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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