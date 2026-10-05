Где купить бензин и дизель по 100 рублей в Крыму вечером 5 октября: список АЗС

Сегодня, 5 октября, с 18:00 бензин и дизель по 100 рублей за литр в свободной продаже в Крыму на следующих АЗС: Симферополь улица 60 лет Октября, 43 (АЗС ТЭС № 56) В наличии: АИ-92 улица Воровского, 19А (АЗС ТЭС № 58) В наличии: АИ-92 Ялтинская улица, 167 (АЗС ТЭС № 57) В наличии: АИ-92, АИ-95 Железнодорожный район, микрорайон Героев Сталинграда, 20 (АЗС ТЭС № 47) В наличии: АИ-92 Киевская улица, 191 (АЗС ТЭС № 10) В наличии: АИ-95 Русская улица, 136Д (АЗС ТЭС № 53) В наличии: АИ-92 Элеваторный переулок, 12 (АЗС ТЭС № 2) В наличии: АИ-95 улица Долетова, 2 (АЗС ТЭС № 81) В наличии: АИ-92, АИ-95 Севастопольская улица, 261 (АЗС ТЭС № 3) В наличии: АИ-92 Севастопольская улица, 37Б (АЗС ТЭС № 55) В наличии: АИ-92 улица Куйбышева, 227 (АЗС ТЭС № 14) В наличии: АИ-92 Киевская улица, 156Б (АЗС ТЭС № 1) В наличии: АИ-95 городской округ Симферополь, пгт Грэсовский, улица Кржижановского, 40 (АЗС ТЭС № 54) В наличии: АИ-95 Симферопольский район пгт Молодёжное, улица Красная Горка (АЗС ТЭС № 46) В наличии: АИ-95 Добровское сельское поселение, село Перевальное, Дачная улица, 115А (АЗС ТЭС № 45) В наличии: АИ-92 Трудовское сельское поселение, село Строгоновка, улица Озенбаш, 13 (АЗС ТЭС № 59) В наличии: АИ-95 Чистенское сельское поселение (АЗС ТЭС № 60) В наличии: АИ-95 село Мирное, Евпаторийская улица, 180 (АЗС ТЭС № 61) В наличии: АИ-95 Алушта Симферопольская улица, 11 (АЗС ТЭС № 30) В наличии: АИ-95 село Малореченское, Больничная улица, 5В (АЗС ТЭС № 29) В наличии: АИ-92, АИ-95 Судакская улица (АЗС ТЭС № 31) В наличии: АИ-92 Бахчисарайский район Бахчисарай, Симферопольская улица, 46 (АЗС ТЭС № 6) В наличии: АИ-92 Бахчисарай, улица Мира, 2А (АЗС ТЭС № 51) В наличии: АИ-95 село Вилино, улица Кулиняка, 18 (АЗС ТЭС № 52) В наличии: АИ-95 Белогорский район пгт Зуя, Мирный переулок, 25 (АЗС ТЭС № 70) В наличии: АИ-92 Мичуринское сельское поселение (АЗС ТЭС № 72) В наличии: АИ-92, АИ-95 Евпатория улица Чапаева, 18 (АЗС ТЭС № 34) В наличии: АИ-92, АИ-95 Керчь улица Свердлова, 49В (АЗС ТЭС № 35) В наличии: АИ-92 Сакский район Ореховское сельское поселение (АЗС ТЭС № 85) В наличии: АИ-92 Феодосия Керченское шоссе, 1А (АЗС ТЭС № 22) В наличии: АИ-92, АИ-95 улица Челнокова, 2А (АЗС ТЭС № 68) В наличии: АИ-92 Ялта Южнобережное шоссе, 22 (АЗС ТЭС № 69) В наличии: АИ-95 пгт Кореиз, Кореизское шоссе, 3 (АЗС ТЭС № 44) В наличии: АИ-95 пгт Массандра (АЗС ТЭС № 12) В наличии: АИ-92, АИ-95 Важно: · Не более 20 литров на одно транспортное средство · Заправка в канистры запрещена Напомним, В Крыму запустили интерактивную карту АЗС с топливом: где искать бензин.