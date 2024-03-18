"Известия": депутаты Госдумы предложили отменить транспортный налог

В России предлагают отменить транспортный налог. Соответствующий законопроект подготовлен к внесению в Госдуму первым зампредом комитета по бюджету и налогам Александром Ремезковым и главой фракции "Справедливая Россия" — за правду" Сергеем Мироновым, сообщают "Известия".