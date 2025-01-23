Три типа головной боли, которые нельзя игнорировать всем людям старше 50 лет

Головная боль может быть вызвана множеством причин, и большинство из них для здоровья не опасны. Однако невролог Байбинг Чен предупреждает: есть три типа головной боли, которые игнорировать нельзя ни в коем случае.
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