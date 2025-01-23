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Три типа головной боли, которые нельзя игнорировать всем людям старше 50 лет

Три типа головной боли, которые нельзя игнорировать всем людям старше 50 лет

Головная боль может быть вызвана множеством причин, и большинство из них для здоровья не опасны. Однако невролог Байбинг Чен предупреждает: есть три типа головной боли, которые игнорировать нельзя ни в коем случае.

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