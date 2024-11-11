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Царьград

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Отвлекающий манёвр Белоусова и беспрецедентный удар: Русские применили новую тактику

Отвлекающий манёвр Белоусова и беспрецедентный удар: Русские применили новую тактику

Русская армия продолжает наносить интенсивные удары по различным военным объектам противника. Практически ежедневно дроны и ракеты летят по портам Одессы, штабам в Киеве, Харькове и Сумах, а также по военным аэродромам и складам по всей территории страны.

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