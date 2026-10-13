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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Слуцкий о Головине: «Зачем ему в РПЛ? Он в лучшей форме за все годы, «Монако» идет 1-м. В «Зените» шансов на титул больше, чем в «Спартаке», и фанаты ЦСКА отнесутся спокойнее»

Бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий объяснил, почему полузащитнику «Монако» Александру Головину не стоит сейчас возвращаться Альфа-Банк РПЛ .

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