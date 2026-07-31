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Россиянин Камоцкий нокаутировал поляка на турнире по пощечинам

Россиянин Камоцкий нокаутировал поляка на турнире по пощечинам

Соревнования прошли в Белграде. Поединок завершился во втором раунде. Россиянин Василий Камоцкий, который известен по прозвищу «Пельмень», нокаутировал представителя Польши Давида Залевски на турнире лиги пощечин Power Slap 22.

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