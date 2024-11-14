Мегетский лесопитомник получит федеральные средства на развитие

Мегетскому лесному питомнику в Иркутской области выделят деньги на развитие из федерального бюджета. Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обратился с предложением поддержать это предприятие в министерство природных ресурсов и экологии России, там идею одобрили.