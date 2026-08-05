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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Гонконгцы сняли брони с Азии и пошли на штурм Хабаровского края

Гонконгцы сняли брони с Азии и пошли на штурм Хабаровского края

Жители Гонконга массово выбирают Хабаровский край для своих поездок на отдых. Гости из этого азиатского мегаполиса с заметным энтузиазмом знакомятся с дальневосточным регионом России, активно снимая происходящее на камеры и делая множество фотографий.

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