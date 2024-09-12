Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 126 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Чей Крым? Вот и весь ответ "друга".MEE: визит Путина...
  • Игорь Васиков
    а ещё уран и титан. пусть пешком ходят, так и согреются...В США предложили ...
  • Федор Родников
    Очередной цукерман не успевший сбежать.🤣Суд арестовал иму...

Миллиардер Сакс: США идут на риск из-за решения по ракетам ATACMS

Миллиардер Сакс: США идут на риск из-за решения по ракетам ATACMS

Американский миллиардер Дэвид Сакс в сети Х* предупредил США о риске из-за их намерения разрешить Украине наносить удары вглубь России американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЛ
Александр Лагуткин
Ракеты американские, установки американские, расчеты из американцев. Полетные задания по целям внутри России вводят американские офицеры по данным с американских спутников.  Т.е получается, что американцы самим себе разрешили бомбить территорию России и убивать российских детей, женщин и стариков.  Т.е. по факту это явное нападение США и НАТО на российскую территорию.  Нужно поступить зеркально.    В этой ситуации, что мешает с наших установок, например в сирийской пустыне, с грузовых судов под любым флагом в Ормуздском проливе или с территории Йемена нанести удар нашими ракетами, с нашими расчетами по американским базам в любой точке мира или продырявить американский авианосец тем же &quot;Кинжалом&quot;.  Типа удар был нанесен не с территории России. Они себе разрешили убивать мирных россиян, почему Россия не может разрешить себе убивать их военных!?    Пока американцы не начнут гибнуть сами, они так и будут продолжать убивать россиян прикрываюсь тупым бандеровским &quot;мясом&quot;.   Жаль нет второго Сталина, чтобы адекватно ответить агрессору на нападение на Россию.  Хотя бы демонстрационный ядерный взрыв организовали в космосе внутри американской спутниковой  группировки чтобы избежать радиационного  заражения..   Мегатонн на 15-ть.  Эти ублюдки, пока не испугаются, так и будут убивать россиян.    Вспомните Хрущева с его &quot;Царь бомбой&quot; в 50 мегатонн на Малой земле. Сразу мирные договора посыпались как из рога изоблия.  Больше полвека спокойно жили.  Похоже время новой &quot;прививки&quot; пришло.  Вторжения войск НАТО на нашу территорию мы уже дождались.
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх