Миллиардер Сакс: США идут на риск из-за решения по ракетам ATACMS

АЛ

Александр Лагуткин

Ракеты американские, установки американские, расчеты из американцев. Полетные задания по целям внутри России вводят американские офицеры по данным с американских спутников. Т.е получается, что американцы самим себе разрешили бомбить территорию России и убивать российских детей, женщин и стариков. Т.е. по факту это явное нападение США и НАТО на российскую территорию. Нужно поступить зеркально. В этой ситуации, что мешает с наших установок, например в сирийской пустыне, с грузовых судов под любым флагом в Ормуздском проливе или с территории Йемена нанести удар нашими ракетами, с нашими расчетами по американским базам в любой точке мира или продырявить американский авианосец тем же "Кинжалом". Типа удар был нанесен не с территории России. Они себе разрешили убивать мирных россиян, почему Россия не может разрешить себе убивать их военных!? Пока американцы не начнут гибнуть сами, они так и будут продолжать убивать россиян прикрываюсь тупым бандеровским "мясом". Жаль нет второго Сталина, чтобы адекватно ответить агрессору на нападение на Россию. Хотя бы демонстрационный ядерный взрыв организовали в космосе внутри американской спутниковой группировки чтобы избежать радиационного заражения.. Мегатонн на 15-ть. Эти ублюдки, пока не испугаются, так и будут убивать россиян. Вспомните Хрущева с его "Царь бомбой" в 50 мегатонн на Малой земле. Сразу мирные договора посыпались как из рога изоблия. Больше полвека спокойно жили. Похоже время новой "прививки" пришло. Вторжения войск НАТО на нашу территорию мы уже дождались.