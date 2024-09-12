Американский миллиардер Дэвид Сакс в сети Х* предупредил США о риске из-за их намерения разрешить Украине наносить удары вглубь России американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS.
Миллиардер Сакс: США идут на риск из-за решения по ракетам ATACMS
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АЛ
Александр Лагуткин
Ракеты американские, установки американские, расчеты из американцев. Полетные задания по целям внутри России вводят американские офицеры по данным с американских спутников. Т.е получается, что американцы самим себе разрешили бомбить территорию России и убивать российских детей, женщин и стариков. Т.е. по факту это явное нападение США и НАТО на российскую территорию. Нужно поступить зеркально. В этой ситуации, что мешает с наших установок, например в сирийской пустыне, с грузовых судов под любым флагом в Ормуздском проливе или с территории Йемена нанести удар нашими ракетами, с нашими расчетами по американским базам в любой точке мира или продырявить американский авианосец тем же "Кинжалом". Типа удар был нанесен не с территории России. Они себе разрешили убивать мирных россиян, почему Россия не может разрешить себе убивать их военных!? Пока американцы не начнут гибнуть сами, они так и будут продолжать убивать россиян прикрываюсь тупым бандеровским "мясом". Жаль нет второго Сталина, чтобы адекватно ответить агрессору на нападение на Россию. Хотя бы демонстрационный ядерный взрыв организовали в космосе внутри американской спутниковой группировки чтобы избежать радиационного заражения.. Мегатонн на 15-ть. Эти ублюдки, пока не испугаются, так и будут убивать россиян. Вспомните Хрущева с его "Царь бомбой" в 50 мегатонн на Малой земле. Сразу мирные договора посыпались как из рога изоблия. Больше полвека спокойно жили. Похоже время новой "прививки" пришло. Вторжения войск НАТО на нашу территорию мы уже дождались.
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20 час.
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