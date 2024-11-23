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Театр абсурда

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Госдума РФ: нападение на Беларусь будет приравнено к удару по России

Госдума РФ: нападение на Беларусь будет приравнено к удару по России

Спички западного производства летят в украинский костер. НАТО пытается вовлечь в противостояние все больше стран, подсадить их на финансирование боевых действий, но беднеющая Европа не оправдывает ожидания.

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