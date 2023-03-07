Военное обозрение

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Есть ли порох в пороховницах? «Снарядный голод» и наступление на Бахмут

Есть ли порох в пороховницах? «Снарядный голод» и наступление на Бахмут

Вопрос «снарядного голода» у Российской армии уже который месяц раз за разом всплывает в социальных сетях и будоражит умы части общественности, внимательно наблюдающей за ходом СВО.

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