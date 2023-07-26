Военное обозрение

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Сверхмалые подлодки DCS для ВМС США

Сверхмалые подлодки DCS для ВМС США

Подлодка DCS первой серии По заказу военно-морских сил и командования спецопераций США разрабатывается и строится новое поколение сверхмалых подводных лодок, предназначенных для перевозки боевых пловцов.

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