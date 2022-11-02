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Стефен Карри оформил 10-й трипл-дабл в карьере

Стефен Карри оформил 10-й трипл-дабл в карьере

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри оформил 10-й трипл-дабл в карьере, набрав 23 очка, 13 подборов и 13 передач в матче против «Майами».

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