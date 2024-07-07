Возбуждено уголовное дело из-за гибели девочки на реке в Томской области

Уголовное дело возбуждено после гибели девочки на реке в Томской области. Трагедия произошла 6 июля, когда 9-летняя девочка пропала во время прогулки без сопровождения на реке Чулым в Асиновском районе Томской области.
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