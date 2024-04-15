В рамках операции «Чистое поколение» сотрудник УМВД России по НАО провел профилактическое занятие со школьниками

В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение-2024» сотрудник отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по НАО Вероника Худякова совместно с медицинским психологом Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анной Филипповой провели профилактическое занятие с учащимися старших классов ГБОУ НАО «Средняя школа № 5».