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Закон, порядок, государство

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В рамках операции «Чистое поколение» сотрудник УМВД России по НАО провел профилактическое занятие со школьниками

В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение-2024» сотрудник отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по НАО Вероника Худякова совместно с медицинским психологом Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анной Филипповой провели профилактическое занятие с учащимися старших классов ГБОУ НАО «Средняя школа № 5».

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