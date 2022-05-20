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Про томаты, и почему об этом молчат агрономы, какие сорта сажать для урожая, а какие для души

Про томаты, и почему об этом молчат агрономы, какие сорта сажать для урожая, а какие для души

Собственно, это продолжение рассказа про томаты. Так сказать часть вторая. Как я и предполагал после первой части набежало несколько «знатоков» которые кроме эмоционального всплеска, «да вы ничего не знаете», «пишите не о чем», больше то и написать, то ничего не смогли.

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