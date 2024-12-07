А в народном календаре сегодня Екатеринин день. Нельзя делать ремонт или просто подметать пол в доме — можно вымести благополучие.
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А в народном календаре сегодня Екатеринин день. Нельзя делать ремонт или просто подметать пол в доме — можно вымести благополучие.